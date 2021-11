Dortmund: Bar-Keeper fragt Männer nach Impfausweis – dann eskaliert die Situation vollkommen

Dortmund. 2G ist im Moment die Devise. Wer in NRW in Bars oder Kneipen will, hält also besser den Impfausweis bereit. Zwei Männern in Dortmund gefiel das allerdings gar nicht.

Samstagnacht, kurz vor Mitternacht, waren die beiden Männer in der Innenstadt von Dortmund unterwegs. Als das Duo eine Bar am Königswall betreten wollten, wurden sie ordnungsgemäß von einem Mitarbeiter aufgehalten. Impfausweise bitte, hieß es dann. Das ging den beiden Männern gegen den Strich.

Dortmund: Eskalation in Bar – Männer akzeptieren 2G nicht

Statt zu gehen wurden die Männer aggressiv. Es folgten Randale in der Bar, Stühle flogen umher. Da wurde es dem Bar-Mann zu viel und er rief die Polizei. Auf dem Bahnhofsvorplatz wurden die Männer dann von der Polizei gestellt. Doch auch gegenüber den Beamten blieb das Duo unkooperativ. Wieder eskalierte die Lage. Der Jüngere der beiden Männer schlug daraufhin einem Beamten ins Gesicht, berichtet die Dortmunder Polizei.

In der Dortmunder Innenstadt eskalierte die Lage zwischen zwei Männern und der Polizei. (Symbolbild) Foto: imago images/RHR-Foto

Mit der Hilfe mehrerer Beamten der Bundespolizei konnten die Männer festgenommen werden. Auch während der Festnahme leisteten die stark alkoholisierten Randalierer starken Widerstand.

Dortmund: Randale-Nacht endet für Mann im Krankenhaus

Auch im weiteren Gewahrsam wiedersetzte sich der Jüngere der beiden der Polizei. Allerdings nicht lange, denn kurz darauf brach der Mann zusammen. Die Polizisten leisteten Erste Hilfe. Zur Beobachtung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Männer werden wegen Widerstand gegen die Polizei festgenommen. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand

Der andere Mann wurde, nachdem er gründlich ausnüchtern durfte, am Sonntagmorgen entlassen. Beide Männer werden nun wegen Angriff auf beziehungsweise Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

