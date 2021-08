Dortmund: Bombenfund in der City – Hunderte Menschen müssen Häuser verlassen

Erst vor gut zehn Tagen wurde in der Innenstadt von Dortmund eine Bombe gefunden – jetzt sorgt der nächste Blindgänger für Ärger.

Rund 1900 Menschen müssen noch heute ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Bombe in Dortmund soll nämlich noch heute entschärft werden.

Dortmund: 500-Kilogramm-Bombe gefunden

Im Dortmunder Stadtteil Körne im Bereich der Düsterstraße Höhe Massener Weg 191 wurde bei Bauarbeiten ein 500 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gefunden.

Da der Blindgänger schon aufgeplatzt ist, müssen dieses Mal nicht alle Menschen im Umkreis von 500 Metern evakuiert werden, sondern nur die, die sich innerhalb von 300 Metern um den Fundort befinden.

Betroffen sind neben den Anwohnern die Hohwart Grundschule, die Tremoniaschule, die DRK Kindertagesstätte Wichtelburg, die Libori Grundschule, die Kleingartenanlage „Friedlicher Nachbar“ und der Gartenverein Hohwart.

Dortmund: Menschen, die sich in diesem Bereich aufhalten, müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Foto: Stadt Dortmund

Dortmund: Evakuierungsstelle in Gesamtschule

Für alle Betroffenen hat die Stadt eine Evakuierungsstelle in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Haferfeldstraße 3-5 eingerichtet.

Die Stadt stellt ab 16.30 zwei Busse bereit, um Menschen aus dem Evakuierungsgebiet abzuholen und in die Räumlichkeiten der Gesamtschule zu bringen. Sie stehen an den Haltestellen Am Rabensmorgen und an der Düsterstraße auf Höhe des dortigen Spielplatzes.

Ebenfalls von der Entschärfung betroffen ist die Buslinie 452. Die Haltestellen „Körner West S“, „Kurze Reihe“, „Massener Weg“, „Zinsweg“ und „Düsterstraße“ können nicht angefahren werden und entfallen ersatzlos.