Donald Trump wegen Corona-Vorgehen in der Kritik – DIESE Maßnahme sorgt für Fassungslosigkeit!

Viele Menschen kritisieren die Corona-Politik von Donald Trump. Sie behaupten der Präsident handle oftmals nicht schnell genug oder sei mit der aktuellen Lage überfordert. Von solchen Aussagen hat Trump jetzt allerdings genug und will seinen Zweiflern beweisen, dass die Corona-Krise im Griff hat.

So erklärte Präsident Donald Trump währen eines Corona-Briefings im weißen Haus noch einmal ausführlich welche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus er bereits ergriffen habe. Er wehrte sich dabei stark gegen Aussagen, welche behaupteten er habe die Lage nicht unter Kontrolle. Doch nicht nur das: Im Anschluss an seine Rede, spielte er auch noch eine Art "Rechtfertigungs-Video" ab.

Donald Trump: Präsident präsentiert sich in Video

Das äußerst professionelle PR-Video fasst Aussagen zahlreicher Menschen, wie Gouverneure, Gesundheitsexperten und Journalisten zusammen, die sich ausschließlich positiv über Trumps Arbeit in der Corona-Krise äußern. Negative Stimmen lässt der Präsident außen vor.

Der Präsident scheint von seinem Video-Auftritt sehr begeistert zu sein. „Wir können Ihnen Hunderte solcher Clips zeigen“, verkündet er im Anschluss an die Präsentation. „Es ist sehr traurig, wenn Leute falsche Geschichten schreiben.“ Niemand erkenne an, was in den vergangenen Wochen geleistet worden sei.

Viele Journalisten sehen Trumps Videoauftritt kritisch

Doch Trumps Video stößt bei vielen Menschen auf Unmut. Journalisten werfen ihm vor, Regierungsmitarbeiter hätten einen Imagefilm im Stile von Trumps Wahlkampfteam produziert. Und auch der CNN zeigt sich nicht gerade begeistert. „Wütender Trump verwandelt Briefing in Propaganda-Sitzung“, fassen sie die Pressekonferenz im weißen Haus zusammen. Der Sender wurde in der Vergangenheit schon häufig von Trump angegriffen. Aber auch andere Medien, wie die „New York Times“ oder die „Washington Post“ blieben von der Kritik des Präsidenten nicht verschont.

Sie berichteten nämlich kritisch über Trumps Corona-Politik und äußerten auch ihre Bedenken an den langen Corona-Briefings, die manchmal bis zu zwei Stunden lang sein können und nach Auffassung einiger Medienvertreter kaum einen nachrichtlichen Mehrwert enthielten. Sender, wie der CNN entschlossen sich daher bereits die Pressekonferenzen nicht mehr in voller Länge auszustrahlen. Das sieht Trump natürlich nicht gerne.

Donals Trump stellt Team von Experten für die Wirtschaft zusammen

Doch der Präsident handelt immer abstruser! Um die Wirtschaft seines Landes wieder anzukurbeln, hat er in den vergangenen Tagen ein Team von Experten zusammengestellt. Mit diesem möchte Trump die Wirtschaft während und vor allem auch nach der Corona-Krise am Laufen lassen. Das Expertenteam ist allerdings sehr kurios zusammengesetzt.

Weder ein Ökonom, noch ein Gesundheitsexperte sind Teil des Teams. Dafür aber Trumps Tochter, Schwiegersohn und Stabschef. Gerüchten zufolge soll der Präsident auch noch seinen Berater Anthony Fauci entlassen haben, da auch dieser das Handeln von Trump in den Medien kritisierte. Der 79-jährige ist als Immunolge tätig. Doch gegen diese Aussage wehrt sich Trump: „Das Medien-Geschwätz ist lächerlich - Präsident Trump feuert Dr. Fauci nicht“, so ein Sprecher des Weißen Hauses. (kf)