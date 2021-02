dm und Rossmann: Von wegen Klopapier! Diese Produkte kaufen Kunden im aktuellen Lockdown am meisten

dm und Rossmann: Kunden haben jetzt ganz andere Not als Klopapier.

Zu Beginn der ersten beiden Lockdown-Phasen zog es viele Menschen in die Drogerie- oder Supermärkte, um sich bei dm, Rossmann und Co. vor allem mit einer Sache einzudecken: Klopapier.

dm ist ein beliebter Drogeriemarkt in Deutschland. Foto: imago images/Rupert Oberhäuser

Jetzt im aktuellen Lockdown, so scheint es, bevorzugen dm- und Rossmann-Kunden offenbar eher andere Dinge während der Corona-Pandemie.

Vor allem die coronabedingten Schließungen der Friseursalons war für einige Menschen nicht leicht. Die Kunden greifen nun sogar zu anderen Mitteln, wie „Chip.de“ unter Berufung des Marktforschungsunternehmens IRI berichtet.

Das ist die Drogeriemarktkette dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Demnach geben dm- und Rossmann-Kunden derzeit vor allem Geld für Haarscheren und Haarschneidemaschinen aus. „Wir machen in einer Woche so viele Bestellungen wie 2019 in einem Monat“, beteuert ein Händler bei „Chip.de“.

Bei Rossmann werden gerade vor allem gerne Haarprodukte zum Färben gekauft. Foto: Imago

Ebenfalls ganz oben mit dabei: Haarfarben und Tönungen. Das Segment der Haarfärbemittel ist laut IRI-Angaben im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent gestiegen.

dm und Rossmann: Klopapier-Tendenz ändert sich

Toilettenpapier dagegen sei zwar immer noch auf einem „dynamisch“ hohen Niveau, was nicht zuletzt an der Homeoffice-Situation und vermehrten Freizeitgestaltung in den eigenen vier Wänden liegt – allerdings sei die Nachfrage im Vergleich zu 2020 etwas zurückgegangen.

Ein dm-Kunde hatte kürzlich allerdings noch eine brennende Frage zum Klopapier. Der Drogeriemarkt antwortete prompt. Worum es genau ging, liest du hier >>> (jhe)