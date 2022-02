Deutsche Bahn hat in NRW Großes vor – besonders HIER soll viel passieren: „Ein echter Kraftakt“

Das wird allen Pendlern gefallen. Die Deutsche Bahn steht in NRW vor einem großen Umschwung. Profitieren werden wahrscheinlich alle Bahnfahrer.

Ganze 2 Milliarden Euro nimmt die Deutsche Bahn in die Hand. Was sie damit in NRW machen will, erfährst du hier.

Deutsche Bahn in NRW: Riesen-Investition in das Schienennetz

Marode Brücken, kaputte Bahnhöfe und verspätete Züge – das ist der Stand der Deutschen Bahn im Moment. Doch damit ist jetzt Schluss. Es sind Rekordinvestitionen in den Bahnverkehr geplant. Damit sollen mehr Menschen auf die Schiene umsteigen.

Ganze zwei Milliarden Euro investiert die Deutsche Bahn in NRW. Bahnfahrer dürften sich freuen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Andreas Gora

310 Kilometer Gleise, 415 Weichen und 21 Brücken sollen modernisiert werden. „Wir bauen so viel wie noch nie – ein echter Kraftakt“, erklärte Infrastrukturvorstand der Bahn Ronald Pofalla. Im Ruhrgebiet wird auch einiges getan. Die Revier-Bahnhöfe Dortmund, Herten und Hamm-Westtünnen etwa werden saniert.

Eines dürfte Pendler interessieren. Unter den modernisierten Strecken, ist auch die Bahnstrecke zwischen Köln und Dortmund. Dort fährt der Rhein-Ruhr-Express durch das ganze Ruhrgebiet. Hier wird ordentlich investiert.

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Digitalisierung, Arbeitsplätze, Klimaschutz: Die Bahn geht in die Offensive

Die Deutsche Bahn hat große Pläne in NRW. So möchte sie beispielsweise die Digitalisierung vorantreiben. Geplant sind neue elektronische Stellwerke. Auch Arbeitsplätze schafft die neue Bahn-Offensive – 710 zusätzliche Ingenieure und Fachkräfte sollen noch 2022 eingestellt werden.

Ein großer Grund für die Rekordinvestitionen ist der Klimaschutz. Die Bahn ist klimafreundlich, deswegen sollen laut Bahn immer mehr Menschen Zug fahren. „Jeder Euro in die Schiene ist deswegen auch ein Euro in den Klimaschutz“, sagte Ronald Pofalla.

Große Pläne also, bei der Bahn. Ob sie die Ziele erreicht, ist noch unklar. Klar ist aber, dass sich Bahnfahrer auf einiges freuen dürften.