Deutsche Bahn in NRW: Auto bleibt auf Bahnübergang liegen – plötzlich rauscht ein Zug heran

Kritisch! In Plettenberg (NRW) ist ein Auto liegengeblieben und das ausgerechnet auf einem Bahnübergang. Und als wäre das noch nicht genug, rauscht auch noch ein Zug der Deutschen Bahn an.

Die Bilanz ist jede Menge Zerstörung. Aber es hätte noch schlimmer kommen können.

Deutsche Bahn in NRW: Zug erfasst PKW

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Bahnübergang gerufen. Die Alarmmeldung habe gelautet: „Verkehrsunfall - Fahrzeug auf den Gleisen“. Am Unfallort angekommen, war aber kein Auto zu sehen.

Die Verwunderung hielt nicht lange. Die Einsatzkräfte realisierten, was passiert war. Das Auto war wohl auf den Gleisen liegen geblieben. Ein Regionalzug rauschte in den PKW und schob ihn gut 200 Meter vor sich her, bevor er zum Stehen kam.

Zug-Unglück ging zum Glück nochmal gut aus

Was dramatisch klingt, ist noch einmal glimpflich ausgegangen. Vor dem Unfall konnten alle Insassen das Auto verlassen. Gut, denn so wie das Auto aussieht, hätte es nicht so gut um die Autofahrer gestanden. Auch den Passagieren im Zug ist nichts passiert.

Auch wenn zum Glück keiner zu Schaden gekommen ist, lag das Auto-Wrack immer noch eingeklemmt vor dem Zug. Mit einer Seilwinde und schwerem Geschütz zog die Feuerwehr das zerstörte Auto von den Gleisen.

Nach ein wenig Erholung vom Schock und einigen letzten Checks konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Im Gegensatz zum PKW konnte der Zug auch wieder weiterfahren und die Fahrgäste an ihr Ziel bringen.