Bitte einsteigen – Türen schließen – Impfausweise bereithalten: Kurzzeitig schien es, als könnte die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet) bald auch in den Zügen der Deutschen Bahn und anderer Unternehmen gelten.

Das wäre ein drastischer Schritt in der Pandemiebekämpfung – fahren doch täglich tausende Pendler in ganz Deutschland mit der Deutschen Bahn und Co..

Deutsche Bahn: Dürfen bald nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete fahren? Irre Wende bei umstrittenem Plan (Symbolbild). Foto: imago/Rüdiger Wölk/Montage: DER WESTEN

Deutsche Bahn: Bedenken in Ministerien

Doch wie es scheint, ist dieser Plan nun erst einmal vom Tisch. Die für Fernzüge angedachte 3G-Regelung steht wohl vor dem Aus.

--------------------------

--------------------------

Wie die Bild-Zeitung berichtet, sieht das Verkehrsministerium unter Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Maßnahme als „nicht umsetzbar“ an. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe sich am Sonntag bei Bild-TV entsprechend geäußert. Das SPD-geführte Justizministerium habe ebenfalls große Bedenken.

Die Ablehnung der Pläne richtet sich allerdings weniger gegen die 3G-Regelung an sich. Das Problem sei vielmehr das Kontrollieren und Durchsetzen der 3G-Regelung in Bus und Bahn. Das sieht auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) so. Corona-Nachweispflicht im Fernverkehr dürfte nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter erfolgen, sagt die Gewerkschaft laut der Deutschen Presse-Agentur.

----------------------

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

------------------

Deutsche Bahn: Zustimmung aus der Bevölkerung

Die Idee, dass nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete mit der Bahn auf Fernreise gehen dürfen, stammt aus Frankreich.

Doch obwohl die Idee nun erst einmal vom Tisch zu sein scheint: Die Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage des Handelsblattes durchaus für eine 3G-Regelung in Bus und Bahn – wegen der weiter steigenden Inzidenzzahlen. Bleibt also abzuwarten, ob die Idee wirklich gänzlich vom Tisch ist. (evo mit dpa/afp)