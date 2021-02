Das Quokka bei „The Masked Singer“: Wer verbirgt sich unter der Maske?

Neue Kostüm-Enthüllung bei „The Masked Singer“! Am Freitagabend gab der Sender Prosieben das nächste Kostüm-Highlight für die neue vierte Staffel bekannt. Es ist: „Das Quokka“.

Sein Motto lautet: DJ is in da house!

„Das Quokka“ bei „The Masked Singer“: An Coolness nicht zu überbieten

Ganz klar, „Das Quokka“ gehört zur coolen Sorte bei „The Masked Singer“. Passend zum DJ-Vibe trägt es eine XXL-Poser-Kette, die ganz besonders ist. Aufgrund ihrer Größe wurde das überdimensionale Schmuckstück nämlich von hand gegossen.

Das Quokka bei „The Masked Singer“ ist besonders cool. Foto: ProSieben/Willi Weber

Und neben der Kette gibt es noch ein weiteres Merkmal in besonderer Ausführung: die Füße. der pfiffige DJ trägt maßgefertigte Schuhe aus goldenem Leder - wie dekadent! Schuhgröße: 76,5.

Die Maskenbildner bei Prosieben hatten einiges zu tun, insgesamt 300 Stunden sollen sie am hippen DJ-Kostüm gesessen haben, das insgesamt 8 Kilo wiegt und am Rücken mit einen 1,6 Meter langen Schwanz versehen ist. Und damit „Das Quokka“ auch stets einen kühlen Kopf bewahrt, wurde ein ausgeklügeltes Belüftungssystem in Kopf und Körper eingebaut. Da sagen wir nur fresh-es Kerlchen!

Welcher Promi sich bei „The Masked Singer“ unter dem Kostüm befindet, werden wir hoffentlich bald schon erfahren.