Daniela Katzenberger: Ernste Worte auf Instagram – „Stellt sein Glück hinten an“

Daniela Katzenberger ist glücklich – noch. Für einen TV-Dreh ist der VOX-Star aktuell in Deutschland. Im Gepäck der Katze: Töchterchen Sophia und Ehemann Lucas Cordalis. Doch die Tage des Heimat-Glücks sind für Kult-Blondine Daniela Katzenberger gezählt, denn schon bald wartet auf die 34-Jährige der Rückflug zurück ins Urlaubsparadies Mallorca.

Daniela Katzenberger wurde mit „Goodbye Deutschland” bekannt. Foto: IMAGO / Revierfoto

Ein Grund, der bei vielen wohl für Freudensprünge sorgen dürfte – für Daniela Katzenberger bedeutet der Rückflug allerdings alles andere als Vorfreude. In ihrer Instagram-Story spricht der „Goodbye Deutschland”-Star jetzt ganz offen über die vielen Emotionen, mit denen sie bereits vor dem Abflug zu kämpfen hat.

Daniela Katzenberger: „Goodbye Deutschland”-Star für TV-Produktion zurück in Deutschland

Weil sich einige Geschäftstermine nicht verschieben ließen, bleibt Familie Katzenberger-Cordalis noch drei Tage länger in Deutschland als ursprünglich geplant. Eine Tatsache, über die sich Daniela Katzenberger ganz besonders freut. Anders als ihre Familie zieht es die Blondine nämlich mehr nach Deutschland als auf die Insel.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Daniela Katzenberger wurde durch ihre Teilnahme bei der Auswanderer-Show „Goodbye Deutschland” bekannt

Mittlerweile stehen auch ihre Mutter, Iris Klein und ihre jüngere Schwester Jenny Frankhauser im Rampenlicht. Jenny wurde 2018 zur Dschungelkönigin bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus” gekührt

Mit ihrem Mann Lucas Cordalis und ihrer Tochter Sophia wohnt Daniela auf Mallorca

Als Reality-Star ist Daniela Katzenberger regelmäßig mit ihrer eigenen Show im TV zu sehen

„Wir sind jetzt vier Wochen hier in Deutschland – ich merke, wie schwer mir das fällt, hier abzureisen.” Dann fügt die 34-Jährige hinzu: „Ich habe mich wieder so an Deutschland gewöhnt. Mein Herz ist ja sowieso hier in Deutschland verankert, aber ich merke das, wie krass schwer es mir fällt wieder nach Mallorca zu gehen.”

Daniela Katzenberger verrät Liebesgeheimnis – „Er weiß nix davon“

In den letzten Wochen konnte Daniela, die in Ludwigshafen aufgewachsen ist, wieder vertraute Heimat-Luft atmen – der Gedanke, Deutschland zu verlassen, sorgt bei der Blondine anscheinend schon wieder für Heimweh.

Daniela Katzenberger: „Goodbye Deutschland”-Auswanderin vermisst alte Heimat

Verständnis für ihre Emotionen haben allerdings nur wenige, ganz besonders nicht ihr näheres Umfeld, wie Daniela erzählt.

Auch wenn es auf Mallorca deutlich sonniger sein dürfte als im kalten Deutschland macht Daniela klar: „Ich kann es auch schlecht erklären, aber mein Herz hat sich da nie so eingenistet”.

Einfach wieder zurück nach Deutschland ziehen möchte die TV-Auswanderin aber auch nicht. Grund dafür ist ihre Familie, wie sie jetzt sagt: „Das ist nicht so einfach. Ich kann ja nicht mehr so egoistisch durch die Gegend rennen wie früher.” Obwohl sich Daniela auf Mallorca nicht wohl fühlt, lebt aber ihr Mann Lucas sehr gerne auf der Insel und hat hier sogar sein eigenes Tonstudio. Auch Töchterchen Sophia ist auf der Insel fest verankert – für die Sechsjährige startet hier bald nicht nur die Schule, auch alle ihre Freunde wohnen auf Mallorca.

Daniela Katzenberger: „Goodbye Deutschland”-Star will Sophia Cordalis Umzug ersparen

Weil Daniela in ihrer Kindheit selbst viel umziehen musste, möchte sie ihrer Tochter diese Situation ersparen, auch wenn das bedeutet, dass sie sich selbst zurücknehmen muss. „Irgendwie stellt man sein Glück dann hinten an”, erzählt Daniela wehmütig.

„Eigentlich müsste ich mich mega wohlfühlen – was mich immer so ein bisschen rettet und auch so schlimm, wie es klingt ist, ist dass ich halt immer zum Arbeiten nach Deutschland fliege” – diese rettende Auszeit in der alten Heimat dürfte vorerst auch weiterhin gut funktionieren, immerhin ist Daniela immer noch extrem gefragt im TV.

Daniela Katzenberger: „Goodbye Deutschland”-Star sorgt für Chaos vor Mallorca-Rückkehr

Doch es sind nicht nur die Emotionen, die Daniela wenige Tage vor ihrer Reise beschäftigen, auch das selbst produzierte Klamotten-Chaos lässt die Katze verzweifeln, wie sie lachend sagt: „Hier sieht's aus ... der größte Assi-Stall”.

Kein Wunder, immerhin hatte Daniela schon fertig gepackt, bis es zu der spontanen Plan-Änderung kam und sie die Unterkunft kurzerhand in ein Schlachtfeld verwandelt hat.

Immerhin bleiben Daniela noch ein paar Tage zum Aufräumen, denn die drei fliegen erst am Dienstag (7. September) zurück. Mit diesem irren Schnappschuss sorgte Daniela Katzenberger kürzlich noch für Lacher im Netz. (sj)