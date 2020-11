Corona: Studie mit dramatischer Prognose für November ++ 14.177 Neuinfektionen

Es ist beschlossene Sache. Der zweite Corona-Lockdown - ein sogenannter „Wellenbrecher-Lockdown“oder „Lockdown light“ kommt am 2. November. Auch andere europäische Länder haben einen Teil.Lockdown angekündigt.

Am Samstag wurde indes ein neuer Höchstwert an Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Alle aktuellen Entwicklungen und Details zum zweiten Corona-Lockdown und alle weiteren Entwicklungen zu Covid-19 im Corona-News-Ticker.

Corona-Lockdown in Deutschland: Hier alles Wichtige im Newsblog

Sonntag, 1. November

11.55 Uhr: Studie mit dramatischer Corona-Prognose für November

Einer Studie des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbsorganisation in Göttingen zufolge werden in den kommenden Wochen mehr Menschen im Zusammenhang mit Corona sterben als in den vergangenen Wochen. Modellrechnungen zeigten, dass die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 in Deutschland bereits Anfang November auf 500 bis 800 pro Woche zunehmen dürfte, sagte die Leiterin der Forschungsgruppe, Viola Priesemann. Möglicherweise falle der Anstieg sogar noch stärker aus.

Die bisher relativ niedrigen Zahlen von Todesfällen seien darauf zurückzuführen, dass sich bis Ende September überwiegend Menschen unter 60 Jahren mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt haben, erläutern die Wissenschaftler um Priesemann. Seitdem steige die Zahl der gemeldeten Infektionen auch bei Über-60-Jährigen. Dies führe mit einem Zeitverzug von etwa zwei Wochen auch zu einem Anstieg der Todesfälle. An der Studie beteiligten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zahlreicher deutscher Forschungseinrichtungen.

11.16 Uhr: Corona: Kerngesunder Mann (29) plötzlich im Koma – „Es war sehr kritisch“

Dass Corona nicht nur für ältere und vorerkrankte Menschen gefährlich werden kann, zeigt die Geschichte des 29-jährigen Florian Lanz. Er war kerngesund und jung - und trotzdem lag er wegen Corona im Koma. Hier mehr dazu>>>

08.14 Uhr: 14.177 neue Fälle von Corona in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntagmorgen 14.177 Neuinfektionen mit Corona. Die Zahlen sind um rund 5000 niedriger als am Samstag - an Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen allerdings meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Deutschland mindestens 532.930 Menschen mit dem Virus infiziert. (Stand: 1.11., 00.00 Uhr) Vor genau einer Woche waren 11 176 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet worden.

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 29 auf insgesamt 10.481. Rund 355.900 Menschen waren von ihrer Infektion genesen.

Corona: Die Zahlen steigen weiter rasant an. (Symbolbild) Foto: imago images / ANE Edition

Samstag, 31. Oktober

20.21 Uhr: In diesem Restaurant haben Merkel, Scholz und Co. Hausverbot

Hausverbot für Angela Merkel und Olaf Scholz: Als Reaktion auf die verordnete Schließung aller Gaststätten ab diesem Montag möchte die legendäre Berliner Polit-Kneipe „Ständige Vertretung“ (StäV) der Bundeskanzlerin, dem Finanzminister und weiteren Spitzenpolitikern kein Kölsch mehr ausschenken und auch kein Eisbein mehr servieren. Die erneute Zwangsschließung sei eine Katastrophe für die Gastronomie, sagte Geschäftsführer Jörn Peter Brinkmann der Deutschen Presse-Agentur am Samstag und warf der Bundesregierung bei ihrer Corona-Politik Aktionismus statt überlegtes Handeln vor.

Der Betreiber des Berliner Restaurants „Ständige Vertretung“: Thomas Lengfelder (links). Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

In einem Video auf Facebook erklärten Brinkmann und sein Partner Jan Philipp Bubinger, die Politik habe die Zeit seit April nicht genutzt, um das Land auf eine zweite Corona-Welle vorzubereiten. Die „StäV“ etwa habe dagegen aufwendig Vorsorge getroffen, um ihre Gäste zu schützen. Eine Schließung der Gaststätten sei nicht nachzuvollziehen. Brinkmann rief seine Kollegen in der Gastronomie auf, sich dem Hausverbot gegen die Politiker anzuschließen.

Der Bann der „StäV“ trift auch Berlins Regierenden Bürgermeister Michal Müller und Gesundheitssenatorin Dilek Kalyci (beide SPD) sowie Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).

14.57 Uhr: Kurz vor dem Lockdown – Leute in Feierlaune

Am letzten Wochenende vor dem coronabedingten Teil-Lockdown scheinen einige Menschen in Deutschland noch mal in Feierlaune zu sein. Zu dieser Einschätzung kamen am Samstag etwa einige Polizeibehörden in Bayern: „Gefühlt nutzen die Leute die Tage vor dem Lockdown noch aus“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Regensburg. In der Nacht auf Samstag habe es in der Regensburger Innenstadt einige Einsätze wegen Ruhestörung gegeben. Ebenso in Augsburg: „Der Freitag war ein bisschen unruhiger“, teilte ein Polizeisprecher mit.

In zahlreichen Städten nutzen Menschen die letzten Nächte vor dem Lockdown, um nochmal zu feiern. Foto: Oliver Berg/dpa

In Hannover etwa wollte eine Gaststätte am Wochenende Freibier ausschenken, bevor Kneipen und Bars geschlossen bleiben müssen. Für Niedersachsen hatte Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) angekündigt: „Die Polizei wird sichtbar sein und gründlich kontrollieren - mögliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten werden dabei konsequent verfolgt.“

Vielerorts meldete die Polizei zum Start ins Wochenende jedoch keine oder kaum Verstöße gegen die derzeit geltenden Corona-Verordnungen.

14.01 Uhr: Lockdown in mehreren europäischen Ländern wegen Corona

Wie in Deutschland werden mehrere europäische Länder einen Teil-Lockdown verordnen. Unter anderem verhängt Griechenland einen landesweite Maßnahmen wegen Corona. Ab kommendem Dienstag blieben unter anderem Restaurants, Cafés, Klubs, Museen und Kinos geschlossen, kündigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Samstag an. Schulen und Einzelhandel sollten aber geöffnet bleiben. Dies gelte auch für Hotels.

Österreichischen Medienberichten zufolge könnte Österreich bald schon einen ähnlichen Schritt gehen wie Deutschland. Auch im Vereinigten Königreich wird über einen landesweiten Lockdown diskutiert.

08.35 Uhr: 19.059 Neuinfektionen – neuer Rekordwert

Mit 19.059 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hat das RKI am Samstagmorgen einen neuen Rekordwert gemeldet. Der bisherige Rekordwert vom Vortag lag bei 18 681 Fällen. Am Samstag vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter dem RKI 14 714 Neuinfektionen gemeldet - die Zahl vor einer Woche war bis dahin ebenfalls ein Höchstwert gewesen. Noch Ende September hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gewarnt, dass es zu Weihnachten 19 200 Neuinfektionen am Tag geben könnte.

Corona: Das RKi meldet am Samstagmorgen einen neuen Rekordwert. (Symbolbild) Foto: imago images / Michael Weber

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 518 753 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 31.10., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Samstag um 103 auf insgesamt 10 452.

Freitag, 30. Oktober

21.15 Uhr: Verwaltungsgericht hebt Maskepflicht für Querdenken-Demo auf

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat die Auflage des Maskengebots bei einer Querdenken-Demo am Samstag in Karlsruhe aufgehoben. Dem Antrag der Organisatorin der Demo gegen die Auflage der Stadt Karlsruhe habe das Gericht stattgegeben, teilte ein Sprecher des Gerichts am Freitagabend mit. Die Teilnehmer müssten sich somit nicht an die Auflage halten.

Corona: Die ersten Bundesländer schicken Touristen nach Hause. (Symbolbild) Foto: imago images / Lichtgut

Die Vorgabe der baden-württembergischen Stadt greift aus Sicht des Gerichts zu stark in die Versammlungsfreiheit ein. Mit der konsequenten Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern gebe es ein ebenso geeignetes Mittel um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus wirksam zu reduzieren, hieß es zur Begründung.

Durch den „stationären Charakter“ und die Teilnehmerzahl von 500 gehe das Gericht davon aus, dass die Abstände einzuhalten sind. Zudem bestehe für die Stadt Karlsruhe die Möglichkeit, kurzfristig weitere Auflagen zu erlassen, sollten sich die Teilnehmer nicht an das Abstandsgebot halten. Es bestünde grundsätzlich die Möglichkeit, gegen die Entscheidung beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim Beschwerde einzulegen

20.10 Uhr: Finanzminister reagiert auf Helge-Schneider-Vorschlag

Komiker Helge Schneider freut sich darüber, dass sein Coronahilfen-Vorschlag prompt vom Bundesfinanzministerium aufgenommen wurde. „Ich freue mich über das Resultat meines einfachen Vorschlags. Ich denke, gute Ideen sind immer hilfreich“, erklärte Schneider gegenüber der dpa. „So kann es natürlich nicht immer funktionieren, deshalb freu ich mich besonders.“

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte am Mittwoch angekündigt, dass für die Zeit des Teil-Lockdowns im November unter anderem Soloselbstständige ihre Umsatzausfälle im Umfang von 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019 ersetzt bekommen sollen. Entertainer Helge Schneider hatte am Donnerstag Scholz in einem auf Facebook veröffentlichten Brief aufgefordert, bei der Berechnung der angekündigten Corona-Hilfe nicht den Monat November des Vorjahres, sondern einen Durchschnittswert heranzuziehen. Er zum Beispiel habe im November 2019 nichts verdient.

Finanz-Staatssekretär Wolfgang Schmidt antwortete dem Musiker schließlich auf Twitter: „So machen wir es. Soloselbstständige können wählen: entweder Vorjahresmonatsumsatz November 2019 oder Durchschnitt des Jahresumsatzes 2019. Davon dann 75 Prozent als Zuschuss. Für die fixen Kosten. Alles Gute!“

18.01 Uhr: Bundesländer werfen Touristen raus

In der Bund-Länder-Konferenz haben sich die Ministerpräsidenten mit Angela Merkel auf einen Teil-Lockdown ab kommenden Montag geeinigt. Es gibt jedoch auch regionale Unterschiede. Die betreffen unter anderem Touristen. Manche Bundesländer legen ihre Regeln strikter aus als andere. Hier eine Auswahl:

Brandenburg: Touristen, die sich in Hotels in Brandenburg aufhalten, müssen bis kommenden Mittwoch (4.11.) abreisen

Schleswig Holstein: Touristen müssen bis spätestens Montag (2.11.) abreisen. Für Inseln und Halligen gilt eine Frist bis zum 5.11.

Berlin: Die Bürger sollen auf private Reisen, Tagesausflüge und Verwandtenbesuche verzichten - auch im Inland. Hotels und Pensionen dürfen keine Touristen mehr aufnehmen

Niedersachsen: Urlauber, die bereits vor dem 2.11. angereist sind, müssen ihren Aufenthalt nicht abbrechen

16.17 Uhr: Studie enthüllt – wesentlich mehr Kinder infiziert

Eine neue Studie aus Bayern hat jetzt überraschende Erkenntnisse zum Coronavirus geliefert. Demnach gehen Forscher davon aus, dass die Zahl der infizierten Kinder sechs Mal höher ist als offiziell gemeldet. Das berichtet das „Ärzteblatt“ unter Berufung auf das Helmholtz Zentrum München. Ein Team um Anette-Gabriele Ziegler hat in knapp 12.000 Blutproben von Kindern nach SARS-CoV-2-Antikörpern gesucht - und wurden signifikant häufiger fündig als es die Infektionszahlen des Bayrischen Landesamts für Gesundheit und Ernährung nahelegen.

Die hohen Zahlen ließen auf einen milden Verlauf bei vielen der Betroffenen Kinder schließen. Auf Nachfrage habe sich unter den Eltern nur bei der Hälfte der betroffenen Kinder an Symptome erinnern können, die mit einer Corona-Infektion in Verbindung gebracht werden.

13.20 Uhr: Virologe Hendrik Streeck überrascht mit Aussage zum Impfstoff

Virologe Hendrik Streeck hat jetzt im Interview mit der Frankfurter Rundschau mit seinen Aussagen überrascht. Der Professor an der Universität Bonn sei demnach der Meinung, dass die Hoffnung in einen Impfstoff überschätzt werde. Er sagte der Zeitung: „Natürlich hat die Entwicklung von Impfstoffen oberste Priorität. Aber der Beitrag, den sie leisten können, um die Pandemie zu beenden, wird überschätzt.“

Indes glaubt der Virologe eher daran, dass sich Ende nächsten Jahres eher viele Menschen immunisiert haben, sodass die Infektionsketten von selbst wieder abreißen. So würde die Pandemie durch das Virus selbst beendet werden.

Virologe Hendrick Streeck überrascht mit einer Aussage zum Coronavirus. Foto: dpa

12.29 Uhr: 57 Corona-Fälle in Fleischbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern

In einem Fleischbetrieb bei Grimmen (Mecklenburg-Vorpommern) ist es laut Ostseezeitung zum bislang größten Corona-Ausbruch in dem Bundesland seit Beginn der Pandemie gekommen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen habe 57 Fälle bei Mitarbeitern des Unternehmens und deren Kontaktpersonen gezählt.

11.41 Uhr: Kontrollen im privaten Bereich? Kanzleramtschef wird deutlich

Die Diskussion über Kontrollen im privaten Bereich hatte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf den Tisch gebracht. Doch jetzt wird Kanzleramtschef Helge Braun deutlich: „Keine proaktiven Kontrollen im Privatbereich, aber sehr deutliche Kontrollen im öffentlichen Bereich", sagte er im Bayerischen Rundfunk. Jetzt müssten sich alle Bürger konsequent an die Regeln halten, appelliert er.

Corona: Ab Montag gelten die verschärften Regeln. Kontrollen im privaten Bereich soll es nicht geben. (Symbolbild). Foto: dpa

11.09 Uhr: DRK ruft zu Blutspenden im November auf

Blutspenden sind auch während des Corona-Lockdowns im November möglich. Darauf wies ein Sprecher der Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im MDR-Magazin „Hauptsache gesund“ am Freitag hin. Der Spendenbetrieb sei weiterhin aufgrund von Hygienekonzepten möglich, die in der Corona-Pandemie entwickelt wurden. Diese genügten den Anforderungen an aktuelle Corona-Schutzmaßnahmen.

10.35 Uhr: Ganz Italien und fast ganz Österreich sind jetzt Risikogebiete

Die Bundesregierung hat Österreich bis auf zwei kleine Exklaven und fast ganz Italien wegen dramatisch steigender Infektionszahlen ab diesem Sonntag zu Corona-Risikogebieten erklärt. Mit Kroatien, Slowenien, Ungarn, Bulgarien und Zypern werden zudem fünf EU-Länder komplett auf die Risikoliste gesetzt, wie das Robert Koch-Institut am Freitag auf seiner Internetseite mitteilte.

09.55 Uhr: Corona-Schockanrufe am Telefon - Polizei warnt eindringlich

In der letzten Zeit haben sich Betrüger am Telefon eine besonders perfide Masche zurechtgelegt. Sie schocken ihre Opfer mit Corona-Anrufen. Wie sie genau dabei vorgehen und wie du dich schützen kannst, erfährst du hier >>>

09.37 Uhr: Olympische Spiele - Eintrittskarten werden zurückerstattet

Nach der coronabedingten Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio aufs nächste Jahr beginnt Japan in Kürze mit dem Verfahren für die Rückerstattung von Eintrittskarten. Bereits gekaufte Tickets bleiben zwar auch für das nächste Jahr gültig. Doch wer die Spiele dann nicht besuchen kann, kann zwischen dem 10. und 30. November die Rückerstattung der Eintrittskarten beantragen, wie Japans Olympia-Macher am Freitag bekanntgaben. Die Rückgabe der Tickets für die Paralympics kann zwischen dem 1. und 21. Dezember beantragt werden.

09.13 Uhr: Corona-Neuinfektionen erreichen erneuten Höchststand - über 18.000 Fälle!

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 18.681 Fällen binnen eines Tages einen neuen Höchstwert erreicht. Dies geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Freitagmorgen hervor. Der bisherige Rekordwert vom Vortag lag bei 16 774 Fällen. Am Freitag vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter dem RKI 11 242 Neuinfektionen gemeldet.

Die jetzigen Werte sind nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, da mittlerweile wesentlich mehr getestet wird und dadurch auch mehr Infektionen entdeckt werden.

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 499 694 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 30.10., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Donnerstag um 77 auf insgesamt 10 349. Das RKI schätzt, dass rund 345 700 Menschen inzwischen genesen sind.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Donnerstag bei 0,97 (Vortag: 1,03). Das bedeutet, dass ein Infizierter etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

09.05 Uhr: Zahl der Neuinfektionen in den USA erreicht neuen erschreckenden Höchstwert

Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl ist in den USA ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 91.295 neue Ansteckungsfälle erfasst. Damit wurde zum ersten Mal die Schwelle von 90.000 Neuinfektionen binnen eines Tages überschritten.

Insgesamt haben sich damit seit Pandemiebeginn mehr als 8,9 Millionen Menschen in den USA mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg am Donnerstag um 1021 auf insgesamt mehr als 228.600.

08.45 Uhr: Zur Erinnerung: Das alles ändert sich ab Montag

Der bundesweite Corona-Lockdown beginnt in der kommenden Woche. Ab 2. November gelten in Deutschland folgende Corona-Maßnahmen bis mindestens Ende des Monats:

Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, sind weitgehend untersagt: Theater, Oper oder Konzerthäuser müssen schließen.

Freizeit- und Amateursport ist ebenfalls nicht möglich. Individualsport ist nicht davon betroffen. Fitnesstudios werden geschlossen.

Profisport soll ohne Zuschauer stattfinden. Auch die Fußballbundesliga.

In der Öffentlichkeit sollen sich nur Mitglieder des eigenen Hausstandes und eines weiteren treffen dürfen.

Gastronomien müssen schließen und dürfen lediglich außer Haus verkaufen und liefern.

Groß- und Einzelhandel bleiben unter verschärften Auflagen geöffnet.

Touristische Übernachtungsangebote werden verboten.

Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tatoostudios bleiben geschlossen.

Schulen und Kitas sollen geöffnet bleiben

Wie es an den Universitäten weitergeht, ist bislang unklar

08.19 Uhr: Flixbus stellt Reiseverkehr komplett ein

Flixbus will seinen Reiseverkehr im November komplett einstellen. „Wenn die Kanzlerin bittet, nicht zu reisen, hat das natürlich Einfluss auf die Nachfrage“, sagte der Mitgründer und Geschäftsführer von FlixMobility André Schwämmlein. Auch Flixtrain stellt den Betrieb vorübergehend ein.

Das Fernbus-Unternehmen mache vorübergehend Winterpause und hofft, dass es pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wieder einsteigen kann. Schon im Frühjahr beim ersten Lockdown hatte Flixbus seine Reisen ebenfalls abgesagt.

Donnerstag, 29. Oktober

21.33 Uhr: Karneval in Rio abgesagt

Nach der Verschiebung des weltberühmten Karnevals im Sambodrom hat die brasilianische Metropole Rio de Janeiro wegen der Corona-Pandemie den Straßenkarneval abgesagt. Dies berichtete das Nachrichtenportal „G1“ am Donnerstag. Demnach hätten Vertreter von Karnevalsgruppen, die städtische Tourismusagentur Riotur und Spezialisten für Gesundheit und öffentliche Sicherheit die Absage nach einer Online-Besprechung festgelegt.

18.41 Uhr: CDU-Politiker erscheint ohne Maske im Bundestag - und wird ermahnt

Wegen Missachtung der Maskenpflicht im Bundestag hat sich der niedersächsische CDU-Abgeordnete Roy Kühne am Donnerstag einen Ordnungsruf eingehandelt. „Er hat den Plenarsaal ohne Maske verlassen, den Plenarsaal ohne Maske wieder betreten“, erklärte Parlamentsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP), der die Sitzung zu diesem Zeitpunkt leitete. Wegen der Corona-Pandemie muss seit Anfang Oktober in allen Gebäuden des Bundestags ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden - auch im Plenarsaal. Er darf nur am jeweiligen Sitzplatz oder am Rednerpult abgelegt werden.

Kubicki sagte, da Mahnungen nicht ausreichten, seien offensichtlich „härtere Maßnahmen“ notwendig. „Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass im Wiederholungsfall weitere Ordnungsmaßnahmen folgen können.“ Laut Geschäftsordnung kann das Bundestagspräsidium einzelne Abgeordnete zur Ordnung rufen, „wenn sie die Ordnung oder die Würde des Bundestages verletzen“. Weitergehende Maßnahmen wären ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro sowie ein Sitzungsausschluss.

16.15 Uhr: Corona-Notstand in Spanien bis Mai 2021 verlängert

In Spanien ist der Corona-Notstand bis zum 9. Mai 2021 verlängert worden. Das Parlament in Madrid nahm am Donnerstag den Antrag der linken Regierung mit deutlicher Mehrheit an. 194 von insgesamt 350 Abgeordneten stimmten mit Ja. 53 stimmten dagegen, 99 enthielten sich der Stimme. Vier Abgeordnete waren nicht anwesend.

Wegen der rapide steigenden Infektionszahlen hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez erst am Sonntag den sogenannten Alarmzustand - die dritthöchste Notstandsstufe - ausgerufen und fast im ganzen Land eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Nur die im Kampf gegen Corona zuletzt erfolgreichen Kanaren sind davon ausgenommen. Dieses Notstands-Dekret galt nur für zwei Wochen. Die von der Regierung angestrebte lange Verlängerung musste deshalb gemäß Verfassung vom Parlament gebilligt werden.

14.03 Uhr: Scholz und Altmaier zu Finanzhilfen

Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmeier nehmen am Donnerstag ebenfalls Stellung zum neuen Lockdown und den in diesem Zuge bereitgestellten Finanz-Hilfen für Unternehmen. Bis zu 10 Milliarden Euro sollen dafür im Monat November bereitgestellt werden.

Die Bundesregierung möchte mit diesem Geld den Unternehmen und Soloselbstständigen helfen, die in im November nicht ihrer Tätigkeit nachgehen dürfen. „Der November ist ein Monat der Wahrheit“, so Olaf Scholz.

Peter Altmeier erklärte: Es gehe darum, den Unternehmen zu helfen, die jetzt für die Gesellschaft die schwere Last zu tragen hätten. Dazu gehören Gastronomien, Freizeiteinrichtungen etc. Dafür seien er und Scholz einer Meinung: „Nicht kleckern, sondern klotzen.“

Außerdem gibt es auch weitere Informationen für alle anderen Branchen. Die Überbrückungshilfen, die ursprünglich bis 31.12. bereitgestellt werden sollten, werden bis ins nächste Jahr hinein verlängert.

13.33 Uhr: Söder will in Bayern Katastrophenfall ausrufen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nimmt Stellung zum Lockdown. In einer Pressekonferenz kündigte er an, in den nächsten Tagen im Freistaat den Katastrophenfall ausrufen zu werden. Deutschland befinde sich in einer dramatischen Lage, so der CSU-Politiker. Corona einzudämmen, sei die einzige Möglichkeit.

Corona: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ordnet den Lockdown ein. Foto: imago images / Sammy Minkoff

Die Kontaktbeschränkung, die bundesweit gilt – maximal zehn Personen aus zwei Haushalten – soll auch in Privaträumen gelten.

10.14 Uhr: Intensivmediziner befürchten dramatische Lage in einigen Wochen

Mediziner befürchten in wenigen Wochen eine dramatische Lage auf Deutschlands Intensivstationen. „Es ist jetzt schon nachweislich schlimmer als im Frühjahr“, sagt Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). „In 14 Tagen haben wir die schweren Krankheitsfälle und unsere großen Zentren kommen unter Maximalbelastung.“ Hauptproblem sei das Personal, das sich durch die stark steigenden Infektionszahlen deutlich häufiger anstecke als im März oder April. „Wir haben mehr Betten und mehr Beatmungsgeräte als zu Beginn der Pandemie. Aber wir haben nicht eine müde Maus mehr beim Personal“, sagte Janssens.

Von den Infizierten müssten etwa fünf Prozent im Krankenhaus behandelt werden, zwei Prozent auf der Intensivstation, ergänzte Stefan Kluge, Leiter der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Über 70-Jährige hätten ein Todesrisiko von über 50 Prozent. Ein Blick auf die derzeit nur langsam steigende Zahl der Todesopfer tauge nicht zur Einschätzung der aktuellen Lage. „Wir müssen auf die Zahl der Intensivpatienten gucken. Dann wissen wir, wohin die Reise geht“, sagte Kluge.

10.03 Uhr: Merkel richtet sich in Regierungserklärung an Bundestag

Nach dem Beschluss eines weiteren Corona-Lockdowns will Kanzlerin Angela Merkel dem Bundestag erläutern, wie es weitergehen soll. Ihre heutige Regierungserklärung ist schon die dritte seit Beginn der Pandemie.

Alles zur Coronavirus-Regierungserklärung von Angela Merkel und der Generaldebatte im Anschluss gibt es HIER.

08.33 Uhr: Corona: Carolin Kebekus und Markus Krebs brechen ihr Schweigen! „Lippenbekenntnisse“

Die neuen Maßnahmen der Bundesregierung und Ministerpräsidenten treffen viele Branchen besonders hart. Egal ob Gastronomiebetreiber, Fitnessstudiobesitzer oder selbstständige Kosmetiker.

Besonders schwer ergeht es aber weiterhin den Kulturschaffenden. Theater, Opern, Kinos, Konzerthäuser - alle müssen im November dicht machen. An Auftritte von freischaffenden Künstlern ist somit nicht zu denken. Weiterhin. Schließlich müssen viele dieser Menschen bereits seit sieben Monaten auf den Großteil ihrer Arbeit verzichten und somit auch auf überlebenswichtige Einnahmen.

Jetzt reicht es einigen berühmten Musikern und Komikern, wie Carolin Kebekus, Markus Krebs oder Atze Schröder. Sie und noch viele weitere haben in einem öffentlichen Schreiben an die Bundesregierung dafür appelliert, für die coronabedingten Schäden, beispielsweise durch Stilllegung oder drastische Einschränkungen des Live-Betriebs, aufzukommen.

Die Branche habe in den vergangenen Monaten so gut es ging an Lösungen gearbeitet, Zuschauern ein sicheres Erlebnis bieten zu können, heißt es in einem öffentlichen Brief auf den sozialen Netzwerken der Künstler. „Hygienekonzepte erarbeitet, Lüftungsanlagen erneuert, Ein- und Auslassregeln erdacht, Nachverfolgungslisten geführt.“

Der politische Dank für diese Arbeit bliebe - „mit Ausnahme folgenloser Lippenbekenntnisse“ - weitgehend aus.

Dabei gehe es den berühmten Künstlern explizit nicht um sich den „Topverdienern der Branche“, sondern um die „vielen finanziell angeschlagenen privatwirtschaftlichen Kulturstätten, denen die Schließung droht oder die bereits schließen mussten, was fast zwei Millionen Menschen auf, vor und hinter den Kulissen die berufliche Perspektive genommen hat.“

Weiter heißt es in dem Schreiben: „Sie haben Maßnahmen beschlossen, die für uns faktisch in einem Berufsverbot gleichkommen. Als Teil der Bewegung #alarmstuferot prangern wir an, dass wir bereits seit sieben Monaten auf konkrete und zielführende Entscheidungen warten. Dabei geht es nicht nur darum endlich sinnvolle finanzielle Hilfen bereitzustellen, sondern gemeinsam mit uns Perspektiven zu schaffen, wie wir zukünftig den Kulturbetrieb wieder aufnehmen können.“

Die Veranstaltungsbranche ist der sechsgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Rund 1,7 Millionen Menschen sind dort beschäftigt. Sie erwirtschaften einen Umsatz von knapp 130 Milliarden Euro.

Mittwoch, 28. Oktober

21.17 Uhr: Ausgangsbeschränkung in Frankreich

Mit Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land verschärft Frankreich seinen Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie. Die Beschränkungen sollen von Freitag an gelten, kündigte Staatschef Emmanuel Macron am Mittwochabend in einer Fernsehansprache an.

Macron sagte, die massiv gestiegenen Infektionszahlen machten ein „brutales Bremsmanöver“ unausweichlich. Am Wochenende hatte Frankreich einen neuen Höchststand von täglich mehr als 50.000 Neuinfektionen verzeichnet, am Mittwochabend wurden knapp 36.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Der Staatschef sagte, Frankreich sei wie die meisten Nachbarstaaten von der zweiten Corona-Welle regelrecht „überschwemmt worden“.

20.01 Uhr: Armin Laschet äußert sich zu Corona-Maßnahmen

Armin Laschet wird nach der Ansprache Merkels deutlich: „Wir wollen, dass die Advents- und die Weihnachtszeit eine Zeit wird, wo wir wieder auch innerlich am Ende eines solch dramatischen Jahres zur Ruhe kommen können.“

Das nordrhein-westfälische Kabinett will am Donnerstagmorgen die von Bund und Ländern vereinbarten verschärften Corona-Maßnahmen beschließen. Diese sollen in die Corona-Schutzverordnung des Landes übernommen werden, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf ankündigte.

18.54 Uhr: Thüringen stimmt nur bedingt zu

Thüringen hat den von Bund und Ländern vereinbarten massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens nur bedingt zugestimmt.

Das Land trage nur „diejenigen Maßnahmen mit, die für

eine wirksame Eindämmung des Infektionsgeschehens durch

wissenschaftliche Erkenntnisse geeignet und verhältnismäßig“ seien, heißt es in einer Protokollerklärung der Staatskanzlei, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Thüringen erwarte, dass der Bundestag eine akute nationale Gesundheitsnotlage feststelle, die die von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) beschlossenen Beschlüsse rechtfertigten. Zuvor hatte auch die „Thüringer Allgemeine“ (Online-Ausgabe) berichtet.

Mit der Verabschiedung des Beschlusses der MPK sei darüber hinaus „kein Präjudiz für das parlamentarische Verfahren im Freistaat Thüringen verbunden“. Zugleich forderte Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) vom Bund, „dass er mittels seiner Finanzkraft und der ihm gegenüber den Ländern allein obliegenden Gestaltungsmöglichkeiten der steuerlichen Einnahmeseite“ dafür Sorge trage, dass alle von den getroffenen Maßnahmen unmittelbar und mittelbar betroffenen Akteure wirksam unterstützt würden.

18.01 Uhr: Gottesdienste werden nicht verboten

Gottesdienste sollen nicht verboten werden, so Angela Merkel auf Nachfrage eines Journalisten. Es gelten die bereits bestehenden Hygienemaßnahmen.

17.57 Uhr: Söder: Deutschland Solidaritätsgesellschaft und kein Egoland

Als letztes spricht nun Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er sei überzeugt: Je länger man gewartet hätte, desto schwieriger hätte die Lage es werden können. Er sagt: „Deutschland ist eine Solidaritätsgesellschaft und kein Egoland!“

Solidarität heiße vor allem: Kontakte reduzieren.

Auch Schulen sind Söder besonders wichtig. „Es darf keine Corona-Jahrgänge mit schlechterer Bildung geben.“

17.49 Uhr: Schulen und Kitas sollen offen bleiben

Schulen und Kitas sollen definitiv geöffnet bleiben. Dies habe oberste Priorität sagte auch Michael Müller, Berlins Regierender Bürgermeister und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz.

Neben dem Bildungsauftrag, der erfüllt werden soll, gilt es auch aus anderem Grund vorallem dafür zu sorgen, dass Kinder in die Schule oder die Kita gehen können. Im Zeitraum des ersten Lockdowns hätten die Zahlen von Gewalttaten gegenüber Kindern und Frauen zugenommen. Dies dürfe sich auf keinen Fall wiederholen.

Müller verweist zum Abschluss außerdem noch einmal darauf, dass die Maßnahmen „nur“ einen begrenzten Zeitraum umfassen würden. Es biete sich die Chance, in dieser Zeit die Weichen für eine signifikante Verbesserung der Lage zu stellen.

17.35 Uhr: Angela Merkel gibt DAS bei Corona-Gipfel bekannt

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht nun in einer Pressekonferenz. Das Infektionsgeschehen nehme zu. Wenn es bei diesem Tempo bliebe, käme Deutschland an die Grenzen des Gesundheitssystems. So hätten sich zum Beispiel die Zahlen der Intensivfälle in der vergangenen Woche verdoppelt. „Wir müssen handeln und zwar jetzt.“ Es seien harte Maßnahmen für das gesamte Land, so Merkel.

Das wichtigste Instrument sei die Kontaktnachverfolgung. Und die funktioniere in Teilen des Landes bereits nicht mehr. Ziel müsse es sein, die Infektionskurve abzuflachen, um die Nachverfolgbarkeit wieder sicherstellen zu können.

Entsprechende Beschlüsse treffen vor allem den Freizeitbereich. Schulen und Kitas sollen nicht geschlossen werden.

Die zuvor durchgesickerten Informationen, wie die Schließung von Gastronomien oder Freizeiteinrichtungen, bestätigt die Bundeskanzlerin.

Nach zwei Wochen des Inkrafttretens der neuen Regelungen werden sich Bund und Länder wieder treffen, um das öffentliche Leben im Dezember wieder besser gestalten zu können.

17.33 Uhr: Touristische Hotelübernachtungen verboten!

Touristische Übernachtungen in Hotels sollen im Inland im November verboten werden.

17 Uhr: Firmen sollen Homeoffice ermöglichen

Bund und Länder fordern Unternehmen wegen der hohen Infektionszahlen auf, Homeoffice zu ermöglichen. Überall da, wo es möglich ist.

16.58 Uhr: Kosmetikstudios und Massagepraxen müssen schließen - SIE dürfen geöffnet haben

Betriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios sollen im November geschlossen werden, dass haben Bund und Länder beschlossen.

Friseursalons bleiben aber unter den bestehenden Hygienevorgaben geöffnet. Auch medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapien sollen weiterhin möglich sein.

16.34 Uhr: Pressekonferenz nach Corona-Gipfel lässt weiter auf sich warten

Derweil lassen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller auf sich warten. Eine genaue Uhrzeit für die Pressekonferenz ist nicht bekannt.

16.20 Uhr: Groß- und Einzelhandel bleibt offen

Groß- und Einzelhandel sollen trotz der steigenden Corona-Zahlen im November geöffnet bleiben. Darauf einigten sich Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Das ganze jedoch unter einer Voraussetzung: Laut ntv darf sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten.

16.18 Uhr: Schulen und Kitas sollen weiterhin geöffnet bleiben

Bei den aktuellen Beratungen einigten sich Bund und Länder darauf, dass Schulen und Kindergärten trotz der steigenden Corona-Zahlen auch im November geöffnet bleiben sollen.

16.08 Uhr: Gastronomien sollen geschlossen werden!

Bund und Länder wollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Gastronomiebetriebe vom 2. November für den restlichen Monat schließen. Zuerst hatte die Funke Mediengruppe darüber berichtet. Davon ausgenommen sein soll die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offen bleiben dürfen.

Gleiches erfuhr auch die Deutsche Presse-Agentur aus den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch.

15.51 Uhr: Profisport im November ohne Zuschauer!

Bund und Länder wollen im Profisport weg von der Einzelfall-Entscheidung und den kompletten November in allen deutschen Sportligen keine Zuschauer zulassen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus den virtuellen Beratungen von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Demnach würden auch keine Spiele der Fußball-Bundesliga vor Zuschauern stattfinden.

15.50 Uhr: Pressekonferenz mit Merkel, Söder und Müller startet gleich

Jeden Moment soll die Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller beginnen.

Es bleibt abzuwarten, welche neuen, drastischen Maßnahmen die drei im Kampf gegen die Corona-Pandemie verkünden werden.

15.45 Uhr: DAS soll ab Montag verboten werden

Bund und Länder wollen wegen der Corona-Krise Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, im November deutschlandweit weitgehend untersagen.

So sollen Theater, Opern oder Konzerthäuser vom 2. November an bis Ende des Monats schließen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch. Die Regelung betreffe auch den Freizeit- und Amateursportbetrieb, Individualsport soll ausgenommen werden.

15.42 Uhr: Bundespolizei soll verdeckt kontrollieren

Damit die Corona-Bestimmungen eingehalten werden plant Innenminister Horst Seehofer verdeckte Kontrollen der Bundespolizei.

„Die Kontrolle der Maßnahmen ist entscheidend für den Erfolg der neuen Regelungen. Dazu wird die Bundespolizei tausende Beamte in Absprache mit den Ländern einsetzen. Zunächst gilt das für die Großstädte und die Hot-Spots“, so der Innenminister gegenüber der BILD.

Gleiches gelte auch für die Einreise aus Risikogebieten an Flughäfen, Bahnhöfen und auch auf den Straßen im Grenzraum.

15.19 Uhr: Kontaktbeschränkung beschlossen!

Laut einem Bericht der BILD dürfen sich ab 2. November draußen nur noch maximal zehn Menschen aus maximal zwei Haushalten treffen. Das habe die Regierung beschlossen.

Außerdem werde die Bevölkerung aufgefordert, auf „unnötige“ private Reisen zu verzichten. Das gilt auch für Besuche von Verwandten, so die BILD.

Die Regierung und die Ministerpräsidenten der Bundesländer sitzen seit 13 Uhr in einer Konferenz zusammen und diskutieren neue Maßnahmen.

14.59 Uhr: Nationaler Gesundheitsnotstand soll ausgerufen werden

Laut Recherchen des Wirtschaftsmagazins „Business Insider“ haben sich die Ministerpräsidenten darauf verständigt den nationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Das wurde wohl vor dem seit 13 Uhr laufenden Länder-Gipfel mit Bundeskanzlerin Merkel beschlossen.

Dieser würde dem Bund mehr Rechte einräumen und die Macht der Bundesländer somit entkräften. Kompetenzen der Länder würden auf den Bund übertragen werden. Hintergrund sei, dass die angeordneten Maßnahmen auf diese Weise wohl schwerer vor Gericht anfechtbar seien.

14.22 Uhr: Am 2. November soll der Lockdown beginnen – Olaf Scholz plant neue Milliarden-Hilfen

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll der zweite Corona-Lockdown am Montag, 2. November, beginnen. Noch ist nicht klar, wie genau die Maßnahmen aussehen. Doch nach Bild-Informationen soll es große Einigkeit geben. Schulen und Kitas soll geöffnet bleiben.

Die Zeitung will außerdem wissen, dass Finanzminister Olaf Scholz mittelständischen Unternehmen 75 Prozent ihrer Umsätze im Vergleich zum Vorjahresmonat ersetzen will. Bei größeren Betrieben sollen 70 Prozent vom Staat erstattet werden. Das soll ohne große Nachweispflichten möglich sein. Die Kosten für diese Ausfall-Prämie könnten sich auf sieben bis zehn Milliarden Euro belaufen.

13.10 Uhr: Ministerpräsident Bouffier will nationalen Corona-Gesundheitsnotstand

Nach Informationen der Bild-Zeitung will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) einen nationalen Gesundheitsnotstand einberufen. Damit wäre es einfacher, länderübergreifende Maßnahmen durchzusetzen.

Uneinig seien sich die Länderchefs in den Beratungen noch darin, wann und wie lange es einen neuen Lockdown geben soll, meldet die Bild. Auch die Schließung der Gastronomie sei noch ein Streitpunkt.

11.55 Uhr: Anti-Lockdown-Appell der Virologen Streeck und Schmidt-Chanasit

Die Virologen Hendrik Streeck und sein Kollege Jonas Schmidt-Chanasit haben auf einer Pressekonferenz der Kassenärztlichen Bundesvereinigung deutlich Position gegen einen erneuten Corona-Lockdown bezogen.

Streeck sagte, dass die Lage zwar ernst sei, er wünsche sich aber andere Ansätze der Politik. Es gelte, die Risikogruppen besser zu schützen, etwa indem FFP2-Masken für Risikogruppen organisiert werden, damit sie damit in Privaträumen Besuch empfangen können, wenn sie sich im Herbst und Winter in Isolation begeben wollen. Auch wären private Testmöglichkeiten denkbar, so dass diese Bevölkerungsgruppe der Älteren in Selbstverantwortung mit dem Risiko umgehen könnten. Die Pandemie sei „kein kurzer Sprint, sondern ein Marathon“. Man werde noch Jahre mit dem Virus zu tun haben.

Foto: imago images / teutopress

Durch die ganze Pressekonferenz der KBV zog sich die Ansicht, dass die Politiker weniger über Drohungen und Angst kommunizieren sollten. Es sei wichtiger, auf den Kooperationswillen der Bevölkerung zu setzen und mehr auf Gebote statt Verbote.

Virologe Schmidt Chanasit sagte, dass ein erneuter Lockdown zwar die Fallzahlen nach unten drücken würde, jedoch unter „großen, großen Nebenwirkungen“. Dass man sich das Weihnachtsfest als Ziel setze, sei „aus Pandemiesicht an den Haaren herbeigezogen“. Man brauche eine langfristige Strategie, schließlich werde das Coronavirus auch beim nächsten Weihnachtsfest noch Thema sein.

10.20 Uhr: Lauterbach fordert jetzt sogar DAS zur Corona-Eindämmung

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert angesichts der drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen auch Kontrollen bei Feiern in privaten Räumen. „Wir befinden uns in einer nationalen Notlage, die schlimmer als im Frühjahr werden kann“, sagte Lauterbach der„Rheinischen Post“ . Die Unverletzbarkeit der Wohnung dürfe kein Argument mehr für ausbleibende Kontrollen sein. „Wenn private Feiern in Wohnungen und Häusern die öffentliche Gesundheit und damit die Sicherheit gefährden, müssen die Behörden einschreiten können“, forderte er.

Übertreibt es SPD-Gesundheitsexperte Prof. Dr. Karl Lauterbach mit seinem neuen Corona-Vorschlag? Foto: imago images / Political-Moments

Im Netz regt sich Widerstand gegen diese Forderung Lauterbachs. Sie verstoße gegen das Grundgesetz, meinen einige. Der Vorsitzende der Bayern-FDP postet: „Ich glaube, zu viele Auftritte bei Lanz tun manchen nicht so gut.“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende aus NRW, Bodo Löttgen, kritisiert Lauterbachs Vorschlag auf Twitter als absurd und fragt, ob als nächstes „Corona-Fußfessel“ kommen sollen.

Falls jemand auf Besserung gehofft hatte. Nada. #Lauterbach setzt mit seinen #Corona Phantasien neue Maßstäbe für den absurdesten Vorschlag: #Kontrolle in Privatwohnungen.

Whats Next? Die Corona-Fußfessel?#Verhältnismäßigkeit https://t.co/8SzizvPzjj — Bodo Löttgen (@bodoloettgen) October 28, 2020

Auch FDP-Chef Christian Lindner hat sich nun zu Wort gemeldet: „Die Unverletztlichkeit der Wohnung ist ein Verfassungsgebot. Herr Lauterbach schlägt Maßnahmen vor, die schärfer sind als die bei der Terrorismusabwehr. Das kann ich nicht mehr als verhältnismäßig betrachten und das ist mit Sicherheit auch nicht mehr verfassungsgemäß.“

Karl Lauterbach reagierte auch auf die massive Kritik: „Natürlich gilt die „Unverletzlichkeit der Wohnung“ nach Artikel 13. Diese stelle auch ich natürlich nicht in Frage. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass mit 30 Leuten private Feiern stattfinden wenn die Kneipen im Shutdown demnächst geschlossen sind.“

+++ Angela Merkel zu Corona-Krise: „System am Ende“ – wie kommt die Kanzlerin auf neue Horror-Rechnung? +++

10.10 Uhr: Neue Corona-Testpanne in Bayern

Erneut gibt es in Bayern eine gravierende Testpanne. Wie der Münchner Merkur berichtet, wurde der Fehler am Isar-Amper Klinikum in Taufkirchen/Vils entdeckt. Wegen einer kaum erklärbaren Häufung von positiven Testergebnissen ließ das Klinikum Corona-Tests wiederholen. Dabei kam heraus: Von 60 positiven PCR-Tests des Augsburger MVZ-Labor waren 58 in Wirklichkeit negativ. Die Gesundheitsämter hatten also völlig unnötigerweise die vermeintlich Infizierten und deren Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt.

Die Geschäftsführerin des Labors erklärte die Panne mit der Knappheit an Reagenzien. Das Labor habe wegen des Lieferausfalls eines Herstellers und der enorm gestiegenen Tests in der letzten Woche auf ein anderes Nachweismittel zurückgreifen müssen, das jedoch scheinbar nicht kompatibel gewesen sei. „Aufgrund des hohen Probenaufkommens und des fehlenden Zubehörs war eine Kontrolle positiver Ergebnisse nicht in allen Fällen zeitnah möglich“, so die Geschäftsführerin auf Merkur-Anfrage.

8.45 Uhr: RKI meldet neuen Corona-Rekord am Mittwoch

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch binnen 24 Stunden 14.964 neue Corona-Fälle verzeichnet worden. Das ist ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Am Dienstag waren es noch 11.409 Fälle.

Außerdem meldet das RKI 85 neue Todesfälle in Deutschland. Somit sind mittlerweile 10.098 Covid-19-Patienten in Deutschland verstorben.

7.50 Uhr: RKI versagt vor Lockdown-Beratung: Keine neuen Coronavirus-Zahlen

Am Mittwochmorgen gibt es Probleme mit der Datenübermittlung. Das RKI-Dashboard zeigt weiterhin den Datenstand des Vortages (28. Oktober, 0 Uhr) an. Wann das Robert-Koch-Institut die korrekten Corona-Zahlen veröffentlicht, ist derzeit noch unklar.

Die Grafik, auf die es ankommt:



Die Zahl der neuen #Corona-Fälle im Alter von 60+.



Wie in 7 der vorangegangen 8 Wochen ist sie in KW 43 neuen RKI-Zahlen ÜBERproportional gewachsen - um 83% (sic!) auf den neuen Rekord von 12.903.



95% der #Corona-Toten in 🇩🇪 sind ü60.@welt pic.twitter.com/vUmSVNTD2E — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 28, 2020

Lockdown light: Das sind die Wellenbrecher-Forderungen von Angela Merkel

Kanzlerin Angela Merkel will massive Einschränkungen ab dem 4. November mit dem Ziel, dass sich „Familien und Freunde unter Corona-Bedingungen in der Weihnachtszeit treffen können“. In einem Beschlusspapier der Bundesregierung, über das die Länderchefs mit Merkel am Mittwoch beraten, geht es um diese Maßnahmen:

+++ Corona: Droht Deutschland der Lockdown? Diese Maßnahmen will Merkel beschließen +++

Private Feiern: Nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes sollen sich gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen.

Nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes sollen sich gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen. Schulen und Kindergärten: Diese Einrichtungen sollen offen bleiben. Die Länder sollten aber weitere Schutzmaßnahmen einführen.

Diese Einrichtungen sollen offen bleiben. Die Länder sollten aber weitere Schutzmaßnahmen einführen. Einzelhandel: Geschäfte sollen unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen insgesamt geöffnet bleiben. Es müsse aber sichergestellt werden, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter aufhalte.

Geschäfte sollen unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen insgesamt geöffnet bleiben. Es müsse aber sichergestellt werden, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter aufhalte. Kultur/Freizeit: Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmeeinrichtunge und auch Bordelle und andere Prostitutionsstätten sollen geschlossen werden.

Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmeeinrichtunge und auch Bordelle und andere Prostitutionsstätten sollen geschlossen werden. Sport: Freizeit- und Amateursportbetriebe sollen auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen geschlossen werden, ebenso Schwimm- und Spaßbäder sowie Fitnessstudios. Über Profi-Fußballspiele wird in dem Papier nichts Konkretes gesagt.

Freizeit- und Amateursportbetriebe sollen auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen geschlossen werden, ebenso Schwimm- und Spaßbäder sowie Fitnessstudios. Über Profi-Fußballspiele wird in dem Papier nichts Konkretes gesagt. Gastronomie und Hotels: Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen sollen geschlossen werden. Ausgenommen werden sollen die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Touristische Übernachtungsangebote im Inland sollen untersagt werden. Angebote sollten nur noch für notwendige Zwecke gemacht werden. Die Bürger werden aufgefordert, generell auf private Reisen und auf Verwandtenbesuche zu verzichten.

Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen sollen geschlossen werden. Ausgenommen werden sollen die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Touristische Übernachtungsangebote im Inland sollen untersagt werden. Angebote sollten nur noch für notwendige Zwecke gemacht werden. Die Bürger werden aufgefordert, generell auf private Reisen und auf Verwandtenbesuche zu verzichten. Körperpflege: Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios sollen schließen, medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapien aber möglich sein. Friseursalons bleiben - anders als im Frühjahr - aber unter den bestehenden Hygienevorgaben geöffnet.

Angela Merkel wartet auf die RKI-Zahlen. Foto: imago images / photothek

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat eine Zustimmung seiner Regierung zu einem derartigen Beschluss bereits ausgeschlossen.

Corona: Laschet zieht mit Forderung in Corona-Beratung mit Kanzlerin Merkel

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zieht am Mittwoch mit einem konkreten Forderungskatalog in die Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Krisenmanagement. Kernpunkt: Eine bundesweit einheitliche Wiedereinführung strengerer Kontaktverbote.

Im Visier hat Laschet vor allem den Privat- und Freizeitbereich. Kitas, Schulen und die Wirtschaft sollen verschont werden. Einen Lockdown mit Herunterfahren des gesamten öffentlichen Lebens oder Ausgangssperren will der CDU-Bundesvize nicht.

Stattdessen will Laschet in der Video-Konferenz der 16 Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dafür werben, dass alle privaten Treffen auf das gesellschaftlich notwendige Maß beschränkt werden. Alle privaten Feiern und überflüssigen sozialen Kontakte sollten aus seiner Sicht jetzt abgesagt werden. Polizeikontrollen in den Wohnungen will er aber nicht.