Bundestagswahl: Rotlicht-Verbot – CDU-Politikerinnen mit überraschendem Vorschlag

Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Mancher Wähler wirft den Grünen gerne vor, eine Verbotspartei zu sein. Gerade im Vorfeld der Bundestagswahl ist das ein gerne genutzter Vorwurf!

Doch auch bei der CDU gibt es Gruppen, die Verbote fordern. In diesem Fall für ein Gewerbe, das so alt wie die Menschheit ist.

Bundestagswahl: Annette Widmann-Mauz ist Vorsitzende der Frauen-Union. Foto: dpa

Bundestagswahl: Genaue Vorstellung über Neuregelung

So fordert die Frauen-Union der CDU einen Monat vor der Bundestagswahl ein Verbot der Prostitution. In den meisten Fällen seien Frauen nicht freiwillig Prostituierte, sagt die Vorsitzende der Frauen-Union Annette Widmann-Mauz dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ am Freitag.

Die Argumentation: Auch in der legalen, angemeldeten Prostitution würden Frauen „erniedrigt, gedemütigt, entwürdigt“, sagt Mauz. Auch ist sie der Ansicht, dass das aktuelle Prostitutionsgesetz diese schlimme Situation auch noch rechtlich absichere.

-----------------------

Mehr News zur Bundestagswahl

Bundestagswahl: Union auf rasanter Talfahrt – so eng wird es kurz vor der Stimmabgabe!

Bundestagswahl: Moderatorin Rebecca Mir holt Söder auf die Bühne – da passiert fast ein Mega-Patzer

Bundestagswahl: Umfrage-Paukenschlag! Jetzt ist plötzlich ALLES möglich

-----------------------

Sie meint: „Die Frage ist doch, ob der Staat die Würde der Frau und ihr Intimstes zur legalen Ware macht.“

Die Frauen-Union hat auch schon eine genaue Vorstellung, wie ein solches Verbot angegangen werden soll: Zunächst sei es notwendig, den Sexkauf von Schwangeren und Frauen unter 21 Jahren zu verbieten. Die Freierbestrafung soll entsprechend erweitert werden. Das heißt: Männer, die die Dienstleistungen solcher Frauen in Anspruch nähmen, könnten ebenfalls bestraft werden.

------------------------

Die aktuellen Umfragewerte für CDU/CSU vor der Bundestagswahl (Stand: 27. August)

Infratest dimap (ARD): 23 Prozent

Forschungsgruppe Wahlen: 22 Prozent

Kantar (Focus): 23 Prozent

Forsa (RTL/n-tv): 22 Prozent

INSA (Bild): 23 Prozent

------------------------

Bundestagswahl: Thema ist nicht neu

Widmann-Mauz plädiert zudem für eine bessere Unterstützung von Frauen, die den Weg aus der Prostitution suchen. Viele Frauen seien schwer traumatisiert und benötigten zunächst gesundheitliche und psychologische Betreuung. „Manche Prostituierte sind auch drogenabhängig“, sagt die Vorsitzende der Frauen-Union. „Es braucht daher sehr individuelle Konzepte und Angebote für neue berufliche Perspektiven“, sagt die Vorsitzende.

Bundestagswahl: Rotlicht-Verbot – CDU-Politikerinnen mit irrem Vorschlag. Foto: dpa

Der Streit um die legale Prostitution in Deutschland ist jedoch nicht neu: Bereits seit vielen Jahren fordern verschiedene Verbände immer wieder, das Rotlichtgewerbe zu verbieten. Andererseits betonen viele Organisationen, dass sich Sexkauf so nicht einschränken lassen. Am Ende würde Prostitution dann wieder in dunklen, unüberwachten Ecken verschwinden.

Einig sind sich die Organisationen allerdings, dass Aussteigerprogramme für die Frauen verbessert werden müssen. Viele haben nicht einmal eine Krankenversicherung, im Falle eines Ausstiegs aus dem Gewerbe stehen sie vor dem existenziellen Ruin.