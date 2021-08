Bochum: Tierbabys in Lebensgefahr? Frau beobachtet beunruhigende Szenen – „Unwissenheit oder einfach nur Blödheit“

Zum Entenfüttern an den Teich? Schnell Brot eingepackt und los geht’s! Halt, besser nicht!

In einer Facebook-Gruppe postet eine Frau aus Bochum einen Aufruf, den sich alle Menschen am besten einmal hinter die Ohren schreiben sollten.

Die Frau hat nämlich an einem Gewässer in Bochum etwas beobachtet, was sie sehr aufregt.

Foto: imago/Rupert Oberhäuser

Bochum: Brot ist gefährlich für Wasservögel

Sie hat mehrfach Menschen dabei beobachtet, die an die Küken von Wasservögeln wie Enten oder Kanadagänse Dinge verfüttern, die diese Tiere besser nicht fressen sollten: „Salzbrezel, Plätzchen, Chips und Co.“, das hätten ihrer Beobachtung nach Menschen schon an die Küken verfüttert.

„Den Küken bekommt salziges Essen nicht, sie sterben daran qualvoll“, heißt es in dem Post weiter. „Es mag Unwissenheit sein oder einfach nur Blödheit", schreibt die Facebook-Nutzerin.

Doch stimmt es, dass unsere Kindheitserlebnisse mit der Großmutter am See fatal für Wasservögel waren?

Es ist in der Tat so, dass die falsche Ernährung bei Wasservögeln gefährlich werden kann. Insbesondere Brot ist ein großes Problem: Es lässt den Magen der Tiere aufquellen. Auch enthalten Brot, Kuchen und natürlich Salzprodukte viel zu viel Salz und Kohlenhydrate für die Tiere. Sie verspüren ein Völlegefühl, haben aber eigentlich nicht genügend Nährstoffe aufgenommen.

Damit droht eine Mangelernährung. Die Tiere werden anfällig für Krankheiten – an denen sie natürlich auch sterben können.

Bochum: Tierbabys in Lebensgefahr? Küken sollte man nicht mit Brot oder gar Salzgebäck füttern! Foto: imago/Gottfried Czepluch

Zudem ist das Brot schlecht für die Wasserqualität. Durch die Brotstücke und den vermehrten Kot der Enten kommen mehr Nährstoffe ins Wasser, die wiederum Algenwachstum begünstigen. Die Algen verhindern, dass das Sonnenlicht bis in den tieferen Bereich des Wassers vordringen kann.

Bochum: Gefährlich auch für Gewässer

Dadurch sterben die Pflanzen ab. Sie bekommen kein Licht mehr. Im schlimmsten Fall sorgt das dafür, dass der See, Weiher oder Teich „umkippt“. Dann ist das Gewässer tot – zumindest für die nächste Zeit.

In dieser Hinsicht ist es also richtig: Enten und Gänse am Teich füttern? Besser nur mit richtigem, passendem Futter für Wasservögel. Oder ganz sein lassen und die Tiere einfach vom Ufer aus beobachten! (evo)