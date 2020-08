Baden-Württemberg: Schreckliche Szenen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein Mann schießt mit einem Feuerwerkskörper auf seine Frau. (Symbolbild)

Baden-Württemberg: Mann zündet Feuerwerk in der Wohnung – Seine Frau entkommt knapp dem Tod

Was für eine schreckliche Geschichte aus Heidelberg (Baden-Württemberg). In einem Mehrfamilienhaus spielten sich am Samstagnachmittag unfassbare Szenen ab.

Baden-Württemberg: Mann zündet Feuerwerk in der Wohnung - Seine Frau entkommt knapp dem Tod

Wie die „Bild“ berichtet, zündete ein Ehemann eine Feuerwerksbatterie - mitten im Wohnzimmer. Damit beschoss der 66-Jährige seine 43-jährige Ehefrau.

Die ist knapp mit dem Leben davon gekommen, nachdem Funken und Explosionen das Wohnzimmer in Brand setzten. Sie soll sich hinter einem Sessel, mit einer Decke über dem Kopf, versteckt haben. Auch diese soll ebenfalls Feuer gefangen haben.

Ebenfalls mit in der Wohnung waren die beiden Töchter, die sich vor dem durchdrehenden Vater versteckten.

Glück im Unglück: Die Mutter konnte sich und die Mädchen befreien und retten. Sie erlitt nur leichte Verbrennungen an Oberarmen und im Gesicht.

Der Grund für diesen unerklärlichen Ausraster ist bislang nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft mutmaßt langjährige familiäre Auseinandersetzungen. Der Mann soll schon länger chronisch krank sein, seine Ehefrau terrorisiert und bedroht haben. Sie habe die Scheidung gewollt, heißt es in der „Bild“.

Der Vater floh nach seiner Tat mit einem Auto. Allerdings kam er nicht weit. Schon am nächsten Morgen konnte er in einem Krankenhaus festgenommen werden. Jetzt muss er wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft.