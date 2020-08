ARD-Star Kai Pflaume macht Urlaub in Griechenland – am Flughafen bekommt er eine wichtige Nachricht

ARD-Moderator Kai Pflaume hatte sich für ein paar Tage eine kleine Auszeit auf Social Media genommen. Wollte in Ruhe seinen Urlaub mit der Familie genießen.

Und jetzt ist auch klar, wohin der ARD-Star gereist war. Auf Facebook verrät Kai Pflaume nun, dass er Urlaub in Griechenland gemacht hatte. Und darüber hinaus lässt der 53-Jährige noch verlauten, dass er sich am Flughafen auf Corona hat testen lassen.

ARD-Star Kai Pflaume macht Urlaub in Griechenland – und erhält wichtige Nachricht

Das Ergebnis lässt den „Wer weiß denn sowas?“-Moderator aufatmen, geradezu strahlen, wie man auf Facebook unschwer erkennen kann.

---------------------------

ARD-Star Kai Pflaume:

Kai Pflaume wurde am 27. Mai 1967 in Halle an der Saale geboren

Im Herbst 1989 flüchtete der junge Kai aus der DDR

in Frankfurt am Main begann er eine Ausbildung zum Wertpapierhändler

Schließlich machte er sich selbstständig und moderierte seine ersten Veranstaltungen

Heute kennt das Fernsehpublikum Kai Pflaume vor allem durch zahlreiche ARD-Formate wie „Wer weiß denn sowas?“, „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ oder „Zeig mir deine Welt“

---------------------------

Stolz verkündet Kai Pflaume: „Mein Gesicht, als ich das negative Ergebnis zu meinem (freiwilligen) Coronatest nach unserer Rückkehr aus Griechenland (kein Risikogebiet) bekommen habe.“ Erleichtert ist der ARD-Star vor allem auch darüber, dass er jetzt ruhigen Gewissens wieder unter Menschen gehen könne.

Seit dem 8. August gilt in Deutschland für Reisende, die aus einem Risikogebiet aus dem Urlaub zurückkommen, eine Corona-Testpflicht. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zuvor angeordnet. Reisende aus anderen Urlaubsgebieten können sich am Flughafen dagegen freiwillig testen lassen. So wie Kai Pflaume. Der 53-Jährige scheint das nicht zu bereuen. „Es hat so super am Flughafen geklappt“, so der ARD-Star weiter.

ARD-Star Kai Pflaume. Foto: imago images / Eibner

---------------------------

Weitere ARD-Themen:

Tagesthemen: ARD geht drastischen Schritt – Sprecher Ingo Zamperoni wird...

ARD: Hund auf Sylt macht Verbotenes – es könnte sein Leben verändern

ARD-Moderator Kai Pflaume nimmt sich Auszeit – „Hoffe, ihr vermisst mich“

---------------------------

Kai Pflaume: ARD-Moderator flippt aus

So glücklich wie jetzt nach dem Testergebnis sah Kai Pflaume auch bei seiner offiziellen Social-Media-Rückkehr aus. Am Sonntag veröffentlichte er ein Video von sich beim Fußballgucken. Wie er nach dem Sieg der FC Bayern im Champions-League-Finale abging, siehst du hier >>>