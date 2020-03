Aldi: Eltern außer sich – weil Discounter DAS von ihnen verlangt

Da derzeit das Coronavirus in Deutschland grassiert, gelten in vielen deutschen Supermärkten und Discountern andere Regeln. Auch beim Discounter Aldi wurden Streifen auf den Boden geklebt, die Kunden dabei helfen sollen, zwei Meter Abstand voneinander zu halten. Auch hängen bei Aldi etliche Zettel an Regalen, die anzeigen: Manche Produkte dürfen nur in haushaltsüblichen Mengen gekauft werden.

Doch als diese Woche einige Eltern vor der Tür bei Aldi standen, waren sie außer sich vor Wut. Denn sie durften nicht hinein. Der Grund: ihre Kinder. Vom Sicherheitspersonal wurden sie abgewiesen, durften keine Lebensmittel kaufen.

Dieses Schild hängt in einer Aldi-Filiale in Duisburg. Foto: Imago Images / MaBoSport

Aldi: Eltern stellen Aldi zur Rede

Matthias ist extrem verärgert, er stellt Aldi auf Facebook zur Rede: „Ich wollte heute mit meiner 18 Monaten alten Tochter bei euch in Grünwinkel Karlsruhe einkaufen und durfte aufgrund, dass ich meine Tochter dabei hatte nicht in den Laden? Hallo geht's noch??? Was soll ich mit meiner Tochter bitteschön machen, wenn ich einkaufen muss? Soll ich sie in im Auto oder daheimlassen?“

Auch Franziska hat ähnliches erlebt. Sie hatte ihr Kind in einem Buggy dabei. Ihr sagte das Personal an der Tür: „Kinder nur in der Babyschale oder im Einkaufswagen und nicht im Buggy zur Sicherheit von Ihnen und den Verkäufern.“

Doch was sollen vor allem Alleinerziehende jetzt tun? Kitas und Schulen sind deutschlandweit geschlossen. Auch gilt das Kontaktverbot. Mehr als zwei Personen dürfen draußen nicht zusammen sein. Ausnahmen gibt es nur bei mehreren Personen, die in einem Haushalt leben.

Kann aber gerade niemand aufpassen, muss das eigene Kind nun einmal mit zum Einkauf. Das Kind im Auto zu lassen ist keine Lösung – das dürfte jedem klar sein.

Bei Aldi regeln an vielen Filialen Sicherheitskräfte den Einlass. Das ist überall gleich: Alle müssen zwei Meter Abstand halten. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa

Aldi reagiert wie folgt: „Es handelt sich hierbei um eine behördliche Empfehlung, Einkäufe möglichst als Einzelperson zu tätigen. Dies bedeutet für Mütter oder Väter, die ihr Kind bei sich haben, aber natürlich nicht, dass ihnen der Eintritt in die Filiale verwehrt wird. Auch sollten keinesfalls Kinder unbeaufsichtigt im Auto gelassen werden. Ich gebe das hier auf jeden Fall noch einmal intern weiter, damit die Empfehlung auch korrekt umgesetzt wird.“

Aldi: Kunden wollen einheitliche Regeln

In den Kommentaren auf der Aldi-Seite wird deutlich: Die Nutzer wollen einheitliche Regeln. Denn nicht jeder Discounter und Supermarkt geht so vor. Viele berichten, dass es bei Lidl oder einer anderen Aldi-Filiale ganz anders ablaufe.

Auch hier wäre eine klare Regelung seitens der Politik wahrscheinlich sehr hilfreich. Bisher gilt nur die Regel: zwei Meter Abstand halten.

Auch in anderen Supermärkte gelten neue Regeln

Auch bei Edeka darf nur noch eine Person pro Einkaufswagen die Filiale betreten. Auch hier kommt das nicht bei allen Kunden gut an, wie du hier lesen kannst.

