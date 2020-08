Aldi: Mann geht einkaufen – und wird aus Discounter geworfen: „Fühle mich nur noch verarscht“

Absoluter Frust bei einem Aldi-Kunden.

Während der Corona-Pandemie gilt auch bei Aldi, so wie in jedem anderen Supermarkt oder Discounter, die Verordnung, eine Mund- und Nasenmaske zu tragen. So auch bei einem Discounter in Manching in Bayern.

Aldi Süd: Mann geht einkaufen - und wird aus Discounter geworfen: „Fühle mich nur noch verarscht“

In diesem hat ein Kunde nun aber eine Situation erlebt, die ihn auf die Palme bringt. Darüber regt sich Stefan S. auf der Facebook-Seite von Aldi-Süd auf.

Er schreibt: „Liebes Aldi-Süd-Team, da ich gerade aus eurer Filiale in Manching hinaus geworfen wurde, würde ich gerne wissen, welche Zertifizierung ein Mund-Nasen-Schutz haben muss, damit man bei euch einkaufen darf?!“

Stefan S. schreibt, dass er an diesem Tag, obwohl er ein Funktionstuch vor Mund und Nase getragen habe, mitten während seines Einkaufs aus dem Laden geworfen wurde. „Ich musste alle Waren aus dem Einkaufswagen räumen.“

„Aldi hat sich für mich definitiv erledigt. Werde jetzt eher Lidl Kunde“

Er ist frustriert und versteht die Welt nicht mehr. Zu allem Überfluss habe sich eine Aldi-Mitarbeiterin dann auch noch unglaublich verhalten. Er erklärt weiter: „Während mir die Kollegin erklärt hat, das mein Tuch nicht ok sei und ich einen Medizinischen Schutz brauche, zog sie zu allem Überfluss ihre Maske noch herunter, um mir zu zeigen, dass es so eine sein müsste. Aldi Manching hat sich für mich definitiv erledigt. Werde nach 20 Jahren jetzt eher Lidl Kunde werden.“

Immerhin, das Social-Media-Team von Aldi hat auf Stefan S.' Schreiben reagiert. „Sofern das Tuch die Anforderungen der Schutzverordnung des jeweiligen Landes erfüllt und Mund sowie Nase abdeckt, ist eigentlich alles in Ordnung.“

Da dies im Fall von Stefan S. offenbar so gewesen sei, hat sich Aldi entschuldigt. Eine Mitarbeiterin des Social-Media-Teams schreibt: „Das sollte so nicht vorkommen und ich kann mich an dieser Stelle echt nur dafür entschuldigen. Ich gebe das von hier aus an die zuständigen Kollegen vor Ort weiter, damit dies nicht nochmals vorkommt.“

Doch auch bei Lidl ist nicht immer alles zu bester Zufriedenheit der Kunden. Eine Enttäuschung erlebte nämlich auch ein Kunde bei Lidl. Bei ihm ging es jedoch nicht um einen Mund-Nasen-Schutz, sondern um den Einkauf selbst. Der Kunde hatte sich bei dem Discounter für eine Grillparty eingedeckt.

Doch als er die ersten Fleischlappen vom Grill nahm, verging ihm der Appetit. Er nannte das Fleisch eine „einzige Katastrophe“.