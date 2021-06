Aldi, Lidl, Rewe: Änderung an der Kühltheke – so wirst du dein Hackfleisch bald nicht mehr vorfinden

Plastikmüll ist schlecht, das wissen schon kleine Kinder.

Aldi, Lidl und Rewe wollen jetzt gegensteuern. Ausgerechnet beim Hackfleisch.

Denn das Fleisch ist ziemlich aufwendig verpackt – und das sorgt bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. für sehr viel unnötigen Plastikmüll.

Aldi, Lidl, Rewe: Schluss mit so viel Plastik

Hackfleisch ist in der Kühltheke von Aldi, Lidl und Rewe oft in mehreren Schichten Plastik eingehüllt. Das Fleisch liegt in einer Plastikschale auf einer Schutzunterlage, darum wickelt sich noch einmal Folie oder aber die Packung ist mit einem Deckel verschlossen. Alles aus Plastik. Doch damit soll jetzt Schluss sein, berichtet das Online-Portal „utopia.de“.

Aldi, Lidl, Rewe: Warum dein Hack bald anders aussieht. Foto: imago/Waldmüller/Montage: DER WESTEN

Künftig sollen stattdessen sogenannte „Flowpacks“ zum Einsatz kommen. Das sind stabile Plastiktüten, mit denen sich Müll einsparen lässt. Außerdem sind diese Verpackungen auch günstiger – der Supermarkt spart also noch Geld.

Aldi, Lidl, Rewe: Hackfleisch ist meistens in Plastik verpackt. Foto: imago/YAY Images

Aldi, Lidl, Rewe: Umweltfreundlichere Verpackungen

Tatsächlich sind die Flowpacks an und für sich keine neue Idee: Der umstrittene Schlachtbetrieb Tönnies nutzt diese Art der Verpackung bereits seit 2019.

Aldi, Lidl, Rewe: Dein Hackfleisch findest du künftig anders in der Kühltheke. Foto: imago/Michael Gstettenbauer

Doch wie das Online-Portal „utopia.de“.auch schreibt: Damit ist natürlich in Sachen Nachhaltigkeit noch lange nicht alles getan, was möglich ist. Denn die Verpackungen sind das eine, Billigfleisch das andere.

Zwar sagen Kunden bei Befragungen regelmäßig, dass sie lieber zu teurerem Fleisch oder gar Biofleisch greifen, die Verkaufszahlen in den Supermärkten sprechen aber eine andere Sprache. Darüber berichtete unter anderem das Handelsblatt. (evo)