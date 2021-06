Airbnb: Schock-Bericht! Vertuschte das Unternehmen Horror-Geschichten?

Unglaublicher Bericht über das Online-Portal Airbnb!

Airbnb ist eine beliebte Anlaufstelle, wenn es um Aufenthalte in einer fremden Stadt geht. Statt in einem Hotel oder einer normalen Ferienwohnung quartiert man sich in den Wohnräumen eines anderen Menschen ein. Das ist oftmals billiger – kann aber aber auch Risiken bergen.

Von denen hört man aber eher selten in der Öffentlichkeit. Maximal in den Sozialen Medien beschweren sich manche Nutzer über unsaubere Unterkünfte oder nicht gehaltene Versprechungen. Doch das sind nur Kleinigkeiten – wenn man liest, was das Unternehmen bisher offenbar getan hat, um schlechte Presse zu vermeiden.

Airbnb: Taskforce zahlt Millionen an traumatisierte Kunden. Foto: Imago/ZUMA Wire

Airbnb: Üble Geschichten unter den Teppich gekehrt?

Denn Airbnb verfügt angeblich sogar über eine geheime Taskforce, die dafür sorgt, dass die richtig üblen Geschichten nicht an die große Glocke gehängt werden.

Wie das Wirtschaftsmagazin „Bloomberg Businessweek“ (englisch) berichtet, zahlt Airbnb immer wieder Millionen an Airbnb-Kunden, die besonders Schreckliches erleben mussten. In deutschsprachigen Medien berichtet unter anderem die Berner Zeitung (BZ) über diese Taskforce.

Eine Zahlung in Höhe von sieben Millionen Euro sollen so an eine Australierin geflossen sein. Sie war in der Neujahrsnacht 2016 wohl in einer über Airbnb vermittelten Wohnung in New York vergewaltigt worden. Der Täter hatte einen Schlüssel zur Wohnung und wartete dort auf die Rückkehr des ahnungslosen Opfers. Bis heute ist unklar, wie er an den Schlüssel gelangte – und das zeigt ein Sicherheitsproblem des Anbieters auf.

Wie „Bloomberg“ berichtet, gibt es keine Regulierungen zur Aufbewahrung von Schlüsseln. Es werde auch nicht nachgehalten, wer einen Schlüssel bereits in der Hand hatte.

Airbnb: In New York passierte einer Airbnb-Nutzerin etwas Furchtbares. Foto: New York (imago Dominik Bindl)

Schrecklicher Verdacht – geht es nur ums Geschäft?

Besonders auffällig: Zum Zeitpunkt der Tat befand sich Airbnb in einem heftigen Streit mit der Stadt New York. Diese wollte die immer weiter ausufernden Airbnb-Angebote beschränken. Schlechte Presse wäre für Airbnb also mit einem schlechteren Ruf einhergegangen und hätte diesen Streit vielleicht zugunsten der Stadt kippen lassen können.

Um zu verhindern, dass solche Fälle überhaupt groß an die Presse gelangen, versuche das Unternehmen mit Geldzahlungen auf die Betroffenen einzuwirken, berichtet „Bloomberg“. Sie sollen dadurch davon abgehalten werden, das Licht der Öffentlichkeit zu suchen. Dass den Betroffenen verboten wird, über die Fälle zu reden, bestreitet Airbnb aber.

Ben Breit, ein Sprecher des Unternehmens, sagte zu „Bloomberg“, dass das Unternehmen gar nicht die Macht hätte, solche Geschichten aus den Medien fernzuhalten. Die Betroffenen könnten selbstverständlich über die Fälle reden. Das Geld fließe aus Sicht von Airbnb stattdessen dafür, den Betroffenen bestmögliche Unterstützung zu leisten.

Airbnb: Schock-Bericht deckt Zustände bei Online-Portal auf Foto: imago/Steinach

Airbnb zahlt medizinische Tests für Vergewaltigungsopfer

Doch ob das alles so stimmt? Ehemalige Mitglieder der Taskforce berichten davon, dass sie so viel Geld wie nötig ausgeben durften: Sie bezahlten alternative Unterkünfte, Flüge für die Opfer und Angehörige, psychologische Beratungen – auch für Tiere – und bei Vergewaltigungsopfern medizinische Untersuchungen.

Bisher scheint das Vorgehen zu funktionieren: Die im Artikel von „Bloomberg“ aufgezählten Fälle hatten in den Medien kaum eine Rolle gespielt.

Die Taskforce kümmerte sich in den vergangenen Jahren angeblich gleich um mehrere Vergewaltigungsfälle, aber auch beispielsweise um den Mord an einer US-Amerikanerin, die in einem Airbnb in Costa Rica von einem Wachmann ermordet wurde. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das Unternehmen den Mann nie überprüft hatte. Er hielt sich illegal in dem Land auf.

Airbnb: Hohe Beträge flossen offenbar auch an Vermieter

Doch nicht nur an Mieter sollen hohe Beträge geflossen sein. Auch an Vermieter, die mit völlig zerstörten Wohnungen, Blutflecken oder gar zerstückelten Leichen konfrontiert waren, habe das Unternehmen Millionenbeiträge gezahlt.

Airbnb: Gehört jetzt zur Online-Börse Nasdaq Foto: imago/UPI Photo

Das Geschäftsmodell von Airbnb, das darauf basiert, dass Fremde einander vertrauen, könnte durch den Bericht einen ordentlichen Knacks bekommen. (evo)